Pagelle Lecce-Sassuolo 1-1, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Lecce-Sassuolo 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per l’ottava giornata di Serie A 2023/2024. Al Via del Mare Berardi porta avanti gli emiliani con un rigore concesso da Sacchi per il tocco di mano di Baschirotto, i salentini a inizio secondo tempo trovano però la parità grazie a bomber Krstovic. Squadre lunghissime nel finale, non arriva nessun gol e il pari è giusto. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

LECCE (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6, Pongracic 6.5, Baschirotto 6, Gallo 6 (20’st Dorgu 6.5); Kaba 6.5, Ramadani 6, Rafia 6 (18’st Oudin 6); Strefezza 6.5, Krstovic 6.5 (40’st Sansone sv), Almqvist 6.5 (40’st Piccoli sv). In panchina: Brancolini, Samooja, Venuti, Gonzalez, Berisha, Corfitzen, Touba, Samek. Allenatore: D’Aversa 6.5.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 8; Pedersen 5.5, Erlic 6 (36’st Tressoldi sv), Ferrari 6, Vina 6; Boloca 6, Racic 6.5 (36’st Obiang sv); Berardi 6, Castillejo 6 (19’st Defrel 5.5), Laurienté 4.5; Pinamonti 5.5 (19’st Bajrami 5.5). In panchina: Pegolo, Cragno, Missori, Mulattieri, Ceide, Volpato, Thorstvedt. Allenatore: Dionisi 6.

ARBITRO: Sacchi di Macerata 6.5.

RETI: 21’pt Berardi (rig), 3’st Krstovic.

NOTE: Spettatori 26.160. Ammoniti: Boloca, Pedersen, Rafia, Krstovic, Ferrari. Angoli: 5-3. Recupero: 5′ pt, 4′ st.