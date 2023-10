Mondiali beach volley Tlaxcala 2023: Lupo/Rossi vincono in rimonta, sconfitti 2-1 Boermans/de Groot

Buon esordio della coppia azzurra Lupo/Rossi ai Mondiali di beach volley 2023 di scena a Tlaxcala. Nella loro prima gara nella Pool A, i due italiani hanno superato in rimonta per 2-1 la coppia olandese formata da Boermans e de Groot. L’inizio di gara per gli azzurri è stato da incubo, con un pessimo primo set, in cui gli olandesi hanno avuto vita facile come dimostra il punteggio di 21-10. Rossi soprattutto si è sciolto col passare dei minuti e nel secondo set è salito in cattedra, e dopo aver annullato anche un match point i due azzurri si sono aggiudicati il secondo parziale ai vantaggi per 23-21. Nel terzo set Lupo e Rossi sono stati perfetti sia in attacco che in difesa, conducendo sin dall’inizio. A nulla hanno potuto i due oranje, che hanno dovuto arrendersi col punteggio finale di 15-12.

