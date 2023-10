Highlights e gol Mantova-Alessandria 2-0, settima giornata Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 11

Il video con gli highlights di Mantova-Alessandria 2-0, sfida valida per la settima giornata del Girone A di Serie C. Gara aperta subito dai padroni di casa grazie all’autogol di Nichetti per l’1-0. Nella ripresa arriva il raddoppio con Fiori, che sancisce il successo della squadra di Possanzini. Il Mantova raggiunge così il Padova in vetta alla classifica con 16 punti, mentre rimane sempre più sola nel fondo della classifica l’Alessandria con 1 solo punto.