Lazio-Atalanta, Zappacosta: “Segnare una liberazione, il gol è per mia nonna”

“Segnare è stata una liberazione dopo il periodo difficile. Sono contento di aver fatto gol e di aver vinto. Lo dedico alla mia futura moglie e a mia nonna, che ha 86 anni. Un pensiero anche alle vittime in Turchia”. Lo ha detto a Sky Davide Zappacosta dopo il gol in Lazio-Atalanta 0-2. Il terzino aggiunge: “Dobbiamo resettare e portare dietro questo entusiasmo per le prossime partite. Se vinciamo questo tipo di partite, diamo un segnale forte. Non c’è un obiettivo a lungo termine, ma traguardi settimanali e giornalieri”, spiega.