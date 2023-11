Highlights e gol Lecce-Milan 2-2: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 110

Il video con gli highlights e i gol di Lecce-Milan 2-2, match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Via del Mare si fa male subito Leao, ma i rossoneri oggi in maglia bianca non deludono le attese e la sbloccano con Giroud, per poi raddoppiare grazie al sigillo di Reijnders, che colpisce pure un palo. Nella ripresa, poi, ribaltone: gol di Sansone e Banda, quindi espulsione di Giroud, poi gol di Piccoli annullato col Var. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE