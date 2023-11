Tennis, Kyrgios: “Voglio vincere uno slam, senza questa motivazione mi ritirerei”

In una lunga chiacchierata con nine.com, Nick Kyrgios ha parlato delle motivazioni che lo spingono a giocare ancora a tennis ed i suoi obiettivi al rientro in campo: “Quando le cose vanno bene, tutto è bello nel mondo del tennis. Guadagni molti soldi, la gente ti adora: in fondo il mio tennis è in grado di attirare molte persone. In questo momento, ciò che desidero di più al mondo è poter dire di aver vinto uno slam in singolare: questo è il traguardo che mi motiva davvero e lo è ancora di più dopo che ero a due set dal riuscirci a Wimbledon. Si tratta del torneo più importante del mondo, che anche quelli che non sanno nulla di tennis conoscono, perciò concentrerò tutti i miei sforzi per cercare di laurearmi campione lì. Sento di avere ancora dei conti in sospeso nel mondo del tennis e, senza dubbio, il più importante è vincere a Londra“.

L’australiano ha poi aggiunto: “Sono nel circuito da quasi 10 anni ed è fantastico avere ancora quel fuoco dentro necessario per lottare. Non è sempre stato così, anzi ho attraversato momenti in cui non ero motivato. La speranza è di riuscire a vivere un 2024 senza infortuni. So di avere le carte in regola per poter vincere titoli dello slam, ho solo bisogno di tempo e pazienza per mostrare ancora una volta il livello di tennis che ho mostrato nel 2022. Se non avessi queste motivazioni, probabilmente avrei già appeso la racchetta al chiodo“. Infine, sulle sue condizioni fisiche: “Ho provato a rientrare prima del previsto e ho sentito dolore, perciò non voglio avere fretta. Dopo l’operazione ho fatto grandi miglioramenti, ma il mio corpo non è ancora al meglio, quindi devo essere paziente e fidarmi del processo“.