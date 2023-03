Ligue 1 2022/2023, Sanchez trascina il Marsiglia. Bene anche il Monaco

Nella giornata che vede il Psg sconfitto dal Rennes, il ventottesimo turno della Ligue 1 2022/2023 regala molte altre emozioni e risultati interessanti. A partire dal Marsiglia, che si porta a -7 dai parigini capolisti grazie alla vittoria per 2-1 in casa del Reims. L’OM si impone grazie alla doppietta di Alexis Sanchez, che nel primo tempo reagisce al meglio al vantaggio dei padroni di casa firmato da Balogun. Il Marsiglia sorpassa nuovamente quindi il Lens, che con la vittoria di ieri si era momentaneamente portato al secondo posto in classifica.

In zona europea buone notizie anche per il Monaco, che supera la trasferta corsa con un 2-0 in casa dell’Ajaccio. Monegaschi avanti con Ben Yedder prima dell’intervallo, poi il rosso a Bayala in avvio di ripresa complica i piani dei padroni di casa che alla fine capitolano con il raddoppio firmato da Diatta. Il pareggio tra Lilla e Lorient invece frena la rincorsa europea di entrambe le compagini, che sono appaiate a quota 44 punti: ospiti avanti con Meite, ma Laborde pareggia i conti nel secondo tempo. Le uniche vittorie casalinghe di oggi arrivano da Strasburgo e Montpellier, che rispettivamente superano Auxerre e Clermont. Infine Troyes e Brest pareggiano per 2-2.