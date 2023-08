Highlights e gol Lazio-Genoa 0-1: Serie A 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 10

Il Genoa vince di misura all’Olimpico contro la Lazio, termina 0-1 la sfida valevole per la seconda giornata di Serie A 2023/24. Ottima prestazione da parte dei liguri che grazie alla rete messa segno da Retegui al 16esimo minuto conquistano i primi tre punti della stagione, biente da fare per la formazione di Sarri che firma la seconda sconfitta consecutiva e resta a quota zero in classifica. Di seguito gli higligths del match.