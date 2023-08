LIVE – Musetti-Droguet, primo turno US Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Droguet, incontro valevole per il primo turno degli US Open 2023 (cemento outdoor). Il carrarino è il maggiore indiziato per accedere al secondo turno, dove eventualmente troverebbe uno tra il qualificato ceco Jakub Mensik oppure il francese Gregoire Barrere. Nei Masters 1000 di Toronto e Cincinnati ha confermato il buono stato di forma, arrendendosi rispettivamente agli ottavi di finale e ai sedicesimi soltanto di fronte al russo Daniil Medvedev. L’urna ha riservato a Musetti il ventiduenne transalpino, fattosi abilmente largo tra i meandri del tabellone cadetto.

Qui è riuscito a cogliere tre importanti vittorie. Rilevante soprattutto la prima, ottenuta in due set ai danni del top cento cileno Cristian Garin. Con Musetti non ci sono precedenti da registrare a qualsiasi livello. Il giovane azzurro dovrà far valere tutta la sua esperienza e posizione avanzata nel ranking mondiale. Il suo avversario, infatti si trova ben al di fuori dai primi cento giocatori del mondo (numero 172). Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Musetti e Droguet pianificati come secondo incontro della giornata dalle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali) sul Court 13 (al termine dell’altro primo turno maschile tra lo statunitense Wolf e il cinese Zhang).

