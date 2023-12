Highlights e gol Juventus-Roma 1-0: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 71

Il video con gli highlights e i gol di Juventus-Roma 1-0, match della diciottesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Allianz Stadium primo tempo intenso tra i bianconeri e i giallorossi con una grande occasione per parte, nella ripresa non mancano le opportunità da una parte e dall’altra ma a deciderla è un gol di Rabiot su assist di tacco di Vlahovic, mentre nel finale c’è spazio anche per una rete annullata a Chiesa per fuorigioco. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida.

LE PAGELLE