Nba 2023/2024: Detroit torna a vincere dopo 28 partite, Doncic trascina Dallas contro Golden State

Sei partite nella nottata Nba tra sabato 30 e domenica 31 dicembre. La serata si apre con la notizia della trade tra New York Knicks e Toronto Raptors, che si scambiano Barrett e Anunoby, il primo vola in Canada e il secondo nella Grande Mela, oggi assenti ma dalla prossima giornata presenti sui rispettivi nuovi parquet.

RISULTATI E CLASSIFICHE

A EST

La notizia della notte è il ritorno alla vittoria di Detroit, che interrompe la striscia storica di 28 sconfitte in fila. I Pistons passano davanti ai propri tifosi 129-127 contro Toronto. Cunningham trascina i suoi con 30 punti e 12 rimbalzi, ma questa volta è decisivo l’apporto del resto del quintetto. Sono 19 per Bogdanovic, 18 con 17 rimbalzi per Duren, 17 per Knocks e 12 per Ivey. Siakam, 35 punti+5 rimbalzi, e Schroder, 30 punti+9 assist, combinano 65 punti, ma non basta ai Raptors per evitare il quinto ko nelle ultime sei. Indiana batte 140-126 New York in casa. Seconda doppia doppia in fila dal almeno 20+20 per Haliburton, che ne mette 22 punti e 23 assist, tirando con il 50% dal campo. Turner c’è con 28 punti e 8 rimbalzi, Nesmith porta 25 punti. Niente da fare per i Knicks, che non sfruttano i 38 punti di DiVincenzo e i 56 combinati di Brunson e Randle. Ancora assente Embiid e Philadelphia cade sul parquet di Chicago 105-92. Sono 24 con 6 rimbalzi e 5 assist per DeRozan e 20 per Coby White. Doppia doppia da 15 punti+23 rimbalzi per Drummond, che si sta dimostrando ancora all’altezza in sostituzione dell’infortunato Vucevic. Maxey non compensa l’assenza del centro camerunese e chiude con soli 20 punti. In doppia cifra anche Tobias Harris, 15+7 rimbalzi. I Bulls confermano il loro buono stato di forma, cinque vittorie nelle ultime sette e 10° posto in Conference.

A OVEST

Un Luka Doncic in formato Mvp costringe Golden State a cedere per la seconda volta consecutiva, dopo otto successi in fila sul suo parquet. Lo sloveno sfiora la tripla doppia, 39+8+10 con il 48% dal campo, e consente a Dallas di passare a San Francisco 132-122. Bene anche l’ormai solito Dante Exum, 19 punti e 5 assist con il 67% al tiro, e Josh Green, 18 punti in uscita dalla panchina. Si rivede un buon Curry, 25 punti e 7 assist, ma non basta ai Warriors per evitare il terzo ko consecutivo. Continua a vincere Minnesota, che piega i Lakers in casa 108-106. Sono 31 per Anthony Edwards e 21 per Naz Read in uscita dalla panchina. Ennesima doppia doppia per Gobert, 13+13 rimbalzi. Serata storta per Towns, 9 punti e 9 rimbalzi con 5 palle perse. Sponda gialloviola, solo Davis e James vanno oltre i 10 punti, rispettivamente 33+17 rimbalzi e 26+6 assist. Troppo pochi i 9 di Reaves, 18% dal campo, e Prince, 33% dal campo, e gli 8 di Vanderbilt, 43% dal campo. Timberwolves sempre più primi con 24 vittorie e 7 sconfitte.

TRA EST E OVEST

Miami cade a sorpresa sul parquet di Utah 117-109. Sei giocatori in doppia cifra per i Jazz, tra cui Simone Fontecchio, che chiude con 12 punti, 4/9 al tiro, e 7 rimbalzi in 31 minuti di gioco. Sexton e George combinano 43 punti, a cui si aggiungono i 19 con 10 assist di Olynyk, i 12 di Markannen e i 10 di Collins e Kessler. Sponda Heat, non servono i 28+16 rimbalzi di Adebayo e i 25+6+6 di Herro. Male Jaime Jaquez Jr, solo 9 punti con il 22% dal campo. In netta ripresa Utah, che nelle ultime dieci ne ha vinte sette.