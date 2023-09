Highlights e gol Genoa-Roma 4-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 72

Il video con gli highlights e i gol di Genoa-Roma 4-1, match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024. Si chiude il turno infrasettimanale ed è show al Ferraris: vantaggio firmato da Gudmundsson, poi il pareggio di Cristante, quindi Retegui riporta avanti il Grifone. Nella ripresa eccezionali i padroni di casa, ancora in gol con Thorsby e Messias per il clamoroso poker. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE