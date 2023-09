Moto3, ordine di arrivo e classifica prove libere 1 GP Giappone 2023: Moreira il più veloce

Diogo Moreira fa segnare il miglior tempo nelle prime prove libere della Moto3 del GP del Giappone 2023. Il pilota brasiliano precede gli spagnoli Munoz e Masia, mentre in quarta posizione troviamo Sasaki e in quinta il nostro Nepa. Un altro italiano è riuscito a trovare un posto in top-10, ovvero Bertelle in nona piazza.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1

1. Moreira D. MT Helmets-MSI 1:57.260

2. Munoz D. Boe Motorsports +0.206

3. Masia J. Leopard Racing +0.235

4. Sasaki A. Liqui Moly Husqvarna Intact GP +0.475

5. Nepa S. Angeluss MTA Team +0.485

6. Holgado D. Red Bull KTM Tech3 +0.496

7. Alonso D. AutoSolar GasGas Aspar M3 +0.513

8. Yamanaka R. AutoSolar GasGas Aspar M3 +0.655

9. Bertelle M. Rivacold Snipers Team +0.796

10. Oncu D. Red Bull KTM Ajo +0.851