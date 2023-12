Frosinone, Soulé: “Non siamo contenti, siamo caduti dopo il gol”

“Non siamo contenti, fino al 70′ avevamo fatto una bella partita poi siamo caduti dopo il gol. Dobbiamo migliorare e alzare l’attenzione, ci è già successo di far bene ma non portare a casa il risultato“. Lo ha detto l’attaccante del Frosinone, Matias Soulé, dopo la sconfitta contro la Lazio. “Nel primo tempo i biancocelesti non hanno mai tirato in porta, dopo il gol dovevamo chiudere la partita, ci manca questo. Ci è già successo troppe volte e dobbiamo migliorare. Sono convinto che mi serva molto questa esperienza al Frosinone, io cerco sempre di dare tutto negli allenamenti“, ha concluso l’argentino ai microfoni di Sky Sport. Poi a DAZN, in merito al suo futuro ha aggiunto: “Resto a Frosinone fino al termine della stagione“.