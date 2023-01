Juventus-Udinese, a fine partita video tributo e cori per Gianluca Vialli

Dopo il fischio finale di Juventus-Udinese 1-0 è andato in scena un emozionante tributo in memoria di Gianluca Vialli, scomparso ieri a 58 anni dopo una lunga malattia. Sugli schermi dell’Allianz Stadium infatti è stato trasmesso un video che ha racchiuso i momenti più significativi dell’ex attaccante e capitano bianconero, su tutti la vittoria della Champions League nel 1996. Al termine della proiezione dagli spalti si è levato ancora una volta il classico coro “Luca Vialli segna per noi”.