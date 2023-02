Highlights e gol Empoli-Napoli 0-2: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 65

Il video con gli highlights e i gol di Empoli-Napoli 0-2, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Al Castellani partenopei show nel primo tempo grazie all’autogol di Ismajli e alla rete del solito Osimhen, nella ripresa da segnalare la follia di Mario Rui che si fa espellere col Var, ma non muta il punteggio né la capolista va in sofferenza. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE