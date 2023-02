Lecce-Sassuolo 0-1, Consigli: “Abbiamo portato a casa una partita su un campo indegno”

Il portiere del Sassuolo, Andrea Consigli, ha parlato dopo la vittoria arrivata per 0-1 in casa del Lecce. Ecco le sue parole: “C’era bisogno di questa vittoria, la partita era difficile, ma il campo è indegno per la Serie A. Credo che il pubblico non abbia gradito vedere due squadre che hanno giocato a buttarla più lunga (la palla, ndr). Comunque abbiamo giocato una partita che non è nelle nostre corde. L’abbiamo portata a casa lo stesso. Sono diverse partite che offriamo buone prestazioni. Abbiamo delle caratteristiche differenti da quelle di una partita del genere”.

E ancora: “Questo è un anno particolare, abbiamo perso giocatori che vincono scudetti o giocano in Premier League. Sono arrivati giocatori bravi ma giovani che dovevano calarsi nella realtà. Poi siamo incappati in posizioni che non ci competono. E’ stato difficile ma la squadra ha trovato il carattere. Berardi? Dovrebbe giocare in Champions”.