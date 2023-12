Pagelle Empoli-Lazio 0-2, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Empoli-Lazio 0-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Castellani i biancocelesti la sbloccano con Guendouzi, poi però ci sono i due infortuni muscolari per Luis Alberto e ancor prima Immobile. Nel secondo tempo un po’ di sofferenza per gli ospiti che però poi raddoppiano con Zaccagni e i toscani a quel punto si spengono alla distanza. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

GLI HIGHLIGHTS

EMPOLI (4-3-3): Caprile 6.5; Ebuehi 5.5, Walukiewicz 6, Luperto 6, Bastoni 6; Fazzini 5.5 (17′ st Kovalenko 6), Grassi 6 (30′ st Marin sv), Maleh 6 (40′ st Gyasi sv); Cancellieri 5.5 (17′ st Baldanzi 5.5), Cambiaghi 6, Maldini 6 (30′ st Destro sv).

In panchina: Perisan, Berisha, Shpendi, Cacace, Ranocchia, Ismajli.

Allenatore: Andreazzoli 6.

LAZIO (4-3-3): Provedel 7; Marusic 6, Patric 6, Gila 6, Pellegrini 6; Guendouzi 7, Rovella 6 (33′ st Cataldi sv), Luis Alberto 6 (25′ pt Kamada 6); Felipe Anderson 6 (33′ st Isaksen sv), Immobile 6 (22′ pt Castellanos 5.5), Zaccagni 7 (33′ st Pedro sv).

In panchina: Sepe, Mandas, Casale, Hysaj, Vecino.

Allenatore: Sarri 6.

ARBITRO: Marchetti di Roma 6.

RETI: 9′ pt Guendouzi, 22′ st Zaccagni.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Maldini, Patric, Fazzini, Rovella, Bastoni. Angoli: 8-8. Recupero: 2′ pt; 4′ st.