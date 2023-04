Highlights e gol Empoli-Inter 0-3: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 93

Il video con gli highlights e i gol di Empoli-Inter 0-3, match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Castellani rinasce Lukaku, che con una doppietta segna i due gol che decidono la partita, quindi nel finale Lautaro Martinez non perdona e firma il tris. Rialza così la testa la squadra nerazzurra, in difficoltà invece i toscani ormai risucchiati, seppur con margine, nella lotta per non retrocedere. In alto ecco le immagini salienti della sfida.

LE PAGELLE