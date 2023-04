MOVIOLA – Milan-Lecce, Baschirotto su Theo Hernandez: palla piena, svista di Chiffi

Episodio da moviola nel corso di Milan-Lecce, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I ragazzi di Stefano Pioli attaccano sulla fascia sinistra con Theo Hernandez che si invola ma viene atterrato da un intervento di Baschirotto: per Chiffi è calcio di rigore. Ma rivedendo le immagini si nota chiaramente come l’intervento del difensore leccese sia pulito sulla palla. Infatti il Var Marini richiama il direttore di gara al monitor: Chiffi vede le immagini e revoca il calcio di rigore. Decisione giusta.