Milan-Lecce, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Milan-Lecce, match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. I rossoneri devono tornare alla vittoria perché ora la classifica dice quinto posto, occhio però ai giallorossi definitivamente risucchiati nella lotta per non retrocedere e dunque a caccia di punti importanti. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 18 di domenica 23 aprile.

Milan-Lecce sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Marco Parolo.