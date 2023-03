Sassuolo, Pinamonti: “La Roma mi porta bene, ci tenevo a tornare al gol”

“Siamo soddisfatti, la partita è stata sofferta ma abbiamo fatto una gara fantastica. La vittoria è meritata. La Roma mi porta bene, volevo tornare al gol e sono riuscito a ritrovarlo”. Lo ha detto l’attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti, autore di uno dei gol nella vittoria per 4-3 sulla Roma all’Olimpico. “In Serie A bisogna essere concentrati minuto per minuto – spiega a Dazn –. Abbiamo preso tante critiche, ci siamo compattati e ci godiamo il momento di soddisfazioni. Gli infortuni hanno influito nel girone di andata, ora chi scende in campo dimostra di poter giocare”.