Pagelle Bologna-Lecce 4-0, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Bologna-Lecce 4-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Dall’Ara tutto facile per gli emiliani contro i salentini e arriva un poker facile facile grazie alla doppietta di uno scatenato Orsolini, del gol di Beukema e anche di Odgaard nel finale, solito problema in trasferta per gli ospiti che nemmeno stavolta trovano punti.

GLI HIGHLIGHTS

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 6.5 (16′ st De Silvestri 6), Beukema 7, Calafiori 6.5, Kristiansen 6; Freuler 6 (22′ st El Azzouzi 6), Fabbian 6.5; Orsolini 7.5 (16′ st Ndoye 6), Ferguson 6.5 (33′ st Moro 6), Saelemaekers 6.5, Zirkzee 6 (16′ st Odgaard 6.5). In panchina: Bagnolini, Ravaglia, Lucumi, Corazza, Lykogiannis, Ilic, Urbanski, Karlsson. Allenatore: Motta 7.

LECCE (4-3-3): Falcone 5; Venuti 5, Pongracic 5, Baschirotto 5, Gallo 5.5 (1′ st Dorgu 5.5); Kaba 6 (1′ st Blin 5), Ramadani 5.5, Oudin 5 (32′ st Rafia 6); Banda 5.5 (38′ pt Sansone 5.5), Krstovic 5 (6′ st Piccoli 5.5), Almqvist 5. In panchina: Brancolini, Samooja, Pierotti, Gonzalez, Touba, Berisha. Allenatore: D’Aversa 5.5.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo 6.

RETI: 5’pt Beukema, 27’pt e 4’st Orsolini, 37’st Odgaard.

NOTE: pomeriggio sereno, campo in buone condizioni. Ammoniti: Calafiori, Almqvist, Oudin. Angoli: 4-2 per il Bologna. Recupero: 1′; 3′.