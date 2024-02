Scherma, Coppa del Mondo fioretto Torino 2024: Favaretto ed Errigo sul podio. Azzurri fuori ai quarti

Torino è stata quest’oggi sede della tradizionale tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile e femminile. Nel capoluogo piemontese arrivano bei risultati in particolare dalle donne, impegnate nella gara individuale. La bella cavalcata di Martina Favaretto si è conclusa in finale, sconfitta per 15-11 dalla statunitense Kiefer, mentre sul terzo gradino del podio è salita Arianna Errigo, che in semifinale era stata sconfitta nel derby tutto azzurro per 15-14 alla stoccata decisiva. Ottima quinta posizione anche per Martina Batini, mentre nei quarti era terminata la corsa di Alcie Volpi e Camilla Mancini. Meno soddisfazioni dalla gara maschile, dove l’Italia aveva portato tre rappresentanti nei quarti di finale, salvo poi essere tutti eliminati: il campione iridato in carica Tommaso Marini si è arreso 15-13 al ceco Choupenitch, Daniele Garozzo è stato sconfitto 15-9 da Cheung e infine Davie Di Veroli si è arreso 15-10 allo statunitense Itkin.