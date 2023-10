Highlights Atalanta-Juventus 0-0: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 28

Il video con gli highlights di Atalanta-Juventus 0-0, match valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024. Al Gewiss Stadium primo tempo intenso, occasioni da una parte e dall’altra e soprattutto molto equilibrio, ma reti inviolate, poi nella ripresa di sicuro è la Dea ad andare più vicina al gol, senza però riuscirci, e alla fine il pareggio è abbastanza giusto. Di seguito ecco le immagini salienti. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn, ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

CANALE YOUTUBE LEGA SERIE A

CANALE YOUTUBE DAZN

LE PAGELLE