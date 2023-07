Hellas Verona, ufficiale l’acquisto di Mboula: arriva dal Maiorca, contratto fino al 2027

Nuovo acquisto per l’Hellas Verona, che in un comunicato ufficiale ha reso noto di aver “acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Jordi Mboula“. Classe 1999, arriva dal Maiorca ma è cresciuto nella cantera del Barcellona, mentre nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Racing Santander nella Serie B spagnola, realizzando 6 gol in 35 presenze. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.