Diritti tv, Cairo: “L’asta andrà molto meglio delle attese. Per La7 partita in chiaro fuori budget”

“L’asta per i diritti tv della Serie A credo che alla fine andrà molto meglio di quando ci si aspetta, con queste risorse si potrà investire sui giovani e sugli stadi. C’è la possibilità di recuperare posizioni”. Così il presidente del Torino e di RCS, Urbano Cairo, intervenendo sul tema dei diritti tv della Serie A: “Ben vengano i Sauditi, chi investe nel calcio anche a livelli stratosferici inietta risorse che possono essere reinvestite. Sono capitali importanti che entrano, poi è chiaro ci sono delle esagerazioni come qualche anno fa in Cina e in Russia. Una Superlega araba? Non credo, per ora stanno pensando ad un loro campionato. Poi la Superlega ha fatto una fine non brillantissima”.

Ma La 7 non parteciperà per la partita in chiaro: “Per la gara di campionato in chiaro credo che non posso più partecipare e comunque non lo avrei fatto. Non perché non lo considero un prodotto interessante, ma solo in relazione al budget che abbiamo. Non andrebbe bene”.