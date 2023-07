Ciclismo, Giro Donne 2023: ascolti tv da record, oltre 700 mila spettatori sintonizzati per l’ultima tappa

Ottime notizie per il ciclismo femminile, con il Giro d’Italia Donne 2023 – terminato pochi giorni fa con l’ultima di nove tappe ad Olbia – che ha totalizzato numeri significativi in termini di telespettatori e audience televisiva. Più precisamente, in occasione della tappa conclusiva è stato registrato su Rai 2 un notevole 6,5% di media con oltre 700mila persone sintonizzate. Oltra alla RAI, che ha trasmesso la corsa su Rai 2 e Rai Sport, il Giro è stato distribuito anche sulla piattaforma D+ e su Eurosport TV, lineare, in tutti i Paesi d’Europa, oltre che a livello digitale, su Eurosport.com.

“L’edizione 2023 ha visto la collaborazione strategica tra Federciclismo e Lega Ciclismo Professionistico. Una novità assoluta nonché una modalità vincente che vogliamo sperimentare anche in altri progetti al fianco del presidente FCI, Cordiano Dagnoni. Gli straordinari risultati di audience raggiunti confermano questa tesi, con al centro l’obiettivo primario di dare visibilità all’intero movimento (senza ovviamente dimenticare la crescita della qualità del “prodotto”)” ha spiegato l’avv. Cesare Di Cintio, Commissario Straordinario della Lega (LCP), che ha gestito i diritti media. Di seguito l’audience completa del Giro Donne 2023, vinto dalla talentuosa olandese Annemiek van Vleuten (fonte: Comitato Organizzatore “Giro d’Italia donne 2023” su dati RAI)

1° luglio: 3,3% di share con 384.000 spettatori di media;

2 luglio: 4.3% con 480000;

3 luglio: 4.3% con 462000:

4 luglio: 5,4% con 581.000:

5 luglio: 5,9% con 621.000;

6 luglio: 6,5% con 664.000;

8 luglio: 4,6% con 519.000;

9 luglio 6.5% con 700.000*