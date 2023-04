Hellas Verona, realizzato con Poste Italiane un francobollo per il 120° anniversario del club

In occasione del 120° anniversario della fondazione dell’Hellas Verona, il club ha deciso di realizzare insieme a Poste Italiane il primo francobollo della storia dell’Italia interamente dedicato agli scaligeri. Ottimizzato da Poste Italiane e dominato dal logo creato dal club per Hellas 120, il francobollo è arricchito dal logo societario e dallo scudetto con la data 1984/85. Ulteriori prodotti filatelici verranno svelati in occasione dell’evento ‘Hellas 120-La Presentazione’ che si terrà lunedì 3 aprile al Liceo Classico Scipione Maffei di Verona, dove l’Hellas è nato. “Stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente” la tiratura è di trecentomilaquindici esemplari.