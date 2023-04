F1 GP Australia 2023, Vasseur: “Qualifica serrata, le cose non sono andate nel verso giusto”

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha parlato al termine delle qualifiche del GP d’Australia 2023: “Purtroppo le cose non sono andate nel verso giusto per noi. È stata una qualifica molto serrata e in Q3 eravamo al limite con il tempo verso fine sessione. Leclerc non ha dunque fatto il giro di preparazione mentre Sainz non è riuscito a mettere insieme il giro. Se non avesse perso quel paio di decimi in curva 1 avrebbe potuto ambire al secondo o al terzo posto“.

Vasseur ha poi proseguito: “I punti si assegnano domani e prepareremo la gara al meglio per rimontare. Sorpassare non è facile su questa pista, ma la corsa può essere imprevedibile. Stiamo lavorando per ottenere una prestazione solida in termini di passo gara, siamo concentrati specialmente su noi stessi“.