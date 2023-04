Equitazione, volteggio: Zanella, Greggio e Petersohn saltano le finali di Coppa del Mondo a Omaha

Davide Zanella, Rebecca Greggio e Claudia Petersohn non saranno presenti a Omaha (Stati Uniti) per la finale di Coppa del Mondo di volteggio in programma dal 4 all’8 aprile. I tre non potranno infatti partire alla volta dell’America a causa di un imprevisto burocratico relativo alle pratiche di accesso nel paese. Niente da fare per gli azzurri – medaglia di bronzo nel ‘pas de deux’ ai Mondiali di Herning 2022 e terzi nel girone di qualifica sempre nel ‘pas de deux’ – a cui non resta che pensare ai prossimi appuntamenti stagionale, a partire dal CVI di Cattolica.