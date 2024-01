Hellas Verona, maledizione 11 metri: quarto rigore sbagliato su cinque

L’Hellas Verona ha un problema calcio di rigore. Al 38′ del match casalingo contro il Frosinone, il contatto tra Bourabia e Noslin ha portato l’arbitro La Penna a consultare il monitor. Il fallo in area è netto e il direttore di gara non ha potuto fare altro che concedere il calcio di rigore. Senza Djuric, reduce dall’errore di Roma e ceduto al Monza, è stato Duda a presentarsi dal dischetto. Il centrocampista però è stato ipnotizzato da Turati, che ha intuito la direzione del tiro e ha respinto la conclusione dagli undici metri. Si tratta del quarto rigore sbagliato su cinque in stagione per il Verona, in una serie di quattro errori consecutivi. Un problema grosso per chi deve salvarsi. Ma il calcio offre sempre una seconda opportunità. Pochi minuti dopo infatti Bourabia con un tocco di braccio ha riportato il Verona dagli undici metri. Dagli undici metri si presenta Suslov, che alza la traiettoria e segna il rigore del vantaggio.