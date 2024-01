Formazioni ufficiali Cittadella-Sampdoria, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Cittadella-Sampdoria, match valevole per la ventiduesima giornata di Serie B 2023/2024. Trasferta ostica per i blucerchiati, che affrontano una delle squadre più in forma del momento, in piena lotta per i playoff. La Sampdoria ha invece perso tre delle ultime quattro partite giocate e staziona appena sopra la zona retrocessione. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati, Salvi, Pavan, Negro, Giraudo, Vita, Branca, Carriero, Tessiore, Pittarello, Pandolfi.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic, Murru, Gonzalez, Ghilardi, Depaoli, Giordano, Yepes, Benedetti, Alvarez, Kasami, De Luca.