Hellas Verona, domani la protesta degli ultras sotto la sede

Tensione in casa Hellas Verona. Le cessioni di Hien all’Atalanta e Terracciano al Milan, unite alla difficile situazione di classifica, hanno spinto la tifoseria organizzata gialloblù ad organizzare per domani una manifestazione di protesta sotto la sede della società. Nel mirino degli ultras il presidente Maurizio Setti. La squadra intanto continua a lavorare in vista dello scontro diretto per la salvezza di sabato pomeriggio contro l’Empoli, al Bentegodi. Domani è in programma la rifinitura tecnica e Marco Baroni recupera Dawidowicz e Saponara. Sarà assente per squalifica Lazovic dopo il cartellino rosso rimediato nella sfida con l’Inter. Il report di oggi prevedeva attivazione con palla, tattica ed esercitazioni su palle inattive.