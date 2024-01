Malagò a Tirana firma accordo di cooperazione con l’Albania, incontro con il premier Rama

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è volato a Tirana, in Albania, per firmare un accordo di cooperazione tecnico-sportiva con il comitato olimpico albanese. Alla firma, avvenuta nella sede del Comitato, al Parku Olimpik, Rr. “Liman Kaba”, hanno preso parte il Segretario Generale del Comitato Olimpico Albanese, Gerti Shima e il Direttore della Comunicazione del Coni, Danilo di Tommaso. Successivamente il numero uno dello sport italiano ha incontrato la ministra dello sport Ogerta Manastirliu, quindi si è intrattenuto per oltre un’ora di confronto cordiale con il premier albanese Edi Rama, peraltro ex ministro dello sport ed ex giocatore di basket.