Dal Portogallo: Quaresma pronto a tornare in campo a 40 anni. Trattativa con il Besiktas

Ricardo Quaresma non è ancora pronto ad appendere gli scarpini al chiodo. A 40 anni, e pur non giocando una partita ufficiale dal 15 maggio 2022, il calciatore portoghese sarebbe intenzionato a riprendere la sua carriera agonistica. Secondo quanto riporta il media lusitano O Jogo, l’ex Inter è in trattativa con una sua ex squadra, ovvero il Besiktas. La formazione turca, con la quale Quaresma ha vinto due campionati, ora è allenata da una sua vecchia conoscenza, ovvero Fernando Santos, il tecnico con il quale ha vinto l’Europeo del 2016.