Bologna, ufficiale l’arrivo di Kristiansen dal Leicester: il comunicato

Attraverso un comunicato ufficiale, il Bologna ha reso noto di aver prelevato in prestito dal Leicester Victor Kristiansen, classe 2002. “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito dal Leicester City Fc il diritto alle prestazioni sportive del difensore Victor Kristiansen a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 con opzione per l’acquisizione definitiva” si legge nella nota.

Il club ha dunque presentato il nuovo giocatore: “Sesto calciatore danese della storia del club, Victor è un terzino sinistro classe 2002 di grande impatto fisico e di notevole corsa. Fra i migliori prodotti di sempre del settore giovanile del Kobenhavn, si distingue per capacità offensiva, ama raggiungere il fondo per crossare come anche venire dentro al campo, è particolarmente generoso e possiede una non comune personalità sulla sua fascia di competenza. Dopo la vittoria dello scudetto della Superligaen nel 2022, debutta in Champions attirando le attenzioni di numerose squadre europee. Si trasferisce lo scorso gennaio in Premier al Leicester per una cifra record, risultando il calciatore danese più costoso di ogni tempo, e i primi approcci con l’Inghilterra gli valgono subito applausi e approvazione, come ad esempio in occasione del largo successo sul Tottenham in cui Kristiansen risulta il migliore in campo. Nel frattempo, dopo l’intera trafila delle Nazionali giovanili, esordisce due mesi fa con la Danimarca maggiore in occasione di un pareggio in Slovenia“.