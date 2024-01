Gravina: “Mancata cittadinanza onoraria a Maignan? Occasione persa”

“Mancata cittadinanza onoraria di Udine a Maignan? Mi dispiace, perché è un’occasione persa dal nostro paese per dare un segnale nuovo e diverso. Sono valutazioni di carattere politico e non entro nel merito. Noi abbiamo espresso la massima solidarietà a Maignan e riteniamo che la Federazione abbia fatto tutto quel che doveva fare per rendere le proprie norme le più severe e complete a livello internazionale“. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina in conferenza stampa dopo la riunione odierna del Consiglio federale, in merito alla bocciatura del Consiglio comunale di Udine della proposta di rendere il portiere del Milan, vittima di cori razzisti al Bluenergy Stadium, cittadino onorario della città friulana. “Mi dispiace per la città di Udine e per il Friuli – aggiunge Gravina -. Se c’è una società calcistica cosmopolita, quella è proprio l’Udinese. Mi sembra strano che possa ricevere l’etichetta di città votata alla discriminazione razziale. So che Maignan è molto sereno, ha apprezzato molto la compattezza del mondo del calcio e dello sport per la solidarietà“.