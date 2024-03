Da Sottil a Nico, la Fiorentina ricorda Joe Barone: “Tristezza immensa, per sempre nei nostri cuori”

“Ciao Joe, che tristezza immensa oggi nei nostri cuori. È stato tutto così veloce che non sembra vero. Ti scrivo queste parole con un grosso nodo alla gola, sono parole che arrivano dal profondo del mio cuore e te le voglio dedicare”. Inizia così un lungo post social di Riccardo Sottil in memoria di Joe Barone, il dg viola morto oggi a 57 anni a causa di un malore che lo aveva colpito domenica prima di Atalanta-Fiorentina: “Sei stata la persona che ha creduto in me fin dai primi allenamenti che hai visionato a Moena, al tuo approdo in questa società. Sei sempre stato lì, a battagliare in prima linea per tutti noi, mettendoci sempre la faccia. Quante volte ci siamo parlati, quante volte mi hai chiamato nel tuo stanzino per parlare di me e di quanto tu volessi vedermi sempre al top. Ti posso dire solo grazie Joe, per come mi hai trattato fin dal primo giorno. Non sarà facile, ma quando scenderemo in campo la Fiorentina giocherà soprattutto per te e per provare ad alzare un trofeo che tu sognavi da tempo”.

“Riposa in pace Joe, sempre nei nostri cuori”, gli fa eco Nico Gonzalez. Mentre Michael Kayode, tra gli ultimi arrivati in viola, scrive: “Rip Joe, sarai sempre nei cuori di tutti noi”, sempre su Instagram.