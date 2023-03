Lecce-Torino, arbitra Sacchi: torna in Serie A più di due mesi dopo gli errori di Monza-Inter

Juan Luca Sacchi è pronto a tornare in Serie A. Il direttore di gara di Macerata, fermato dopo gli errori madornali di Monza-Inter, tra cui annullare una rete ai nerazzurri in modo precipitoso per un fallo inesistente non dando possibilità al Var di intervenire, due mesi dopo quella sfida dello U-Power Stadium è tornato nella massima serie ed è stato designato per la delicata Lecce-Torino di domenica. Fin qui, aveva diretto soltanto sfide in Serie B nel lungo periodo di lontananza dalla massima serie.