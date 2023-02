Giudice FIGC ribadisce il principio di tempestività, ira dei tifosi della Juventus

L’importanza della tempestività nella giustizia sportiva: questo l’aspetto messo in evidenza da Mario Luigi Torsello, presidente della Corte federale d’appello che ha inflitto i 15 punti di penalizzazione alla Juventus, nel corso di una conferenza sulla giustizia sportiva a Lecce, presso l’Università del Salento. La spiegazione non è piaciuta a molti tifosi bianconeri, pronti all’affondo sui social. Come riportato da Sport Mediaset, il giudice, precisando di “parlare a livello generale”, ha affermato che “la tempestività pervade gli istituti ordinari: la certezza assoluta comporterebbe un rallentamento del procedimento sportivo, diversamente da quanto prevede il principio di tempestività. Il fine principale del giudice sportivo è quello di affermare i principi di lealtà e trasparenza e quindi gli organi devono considerare meno stringenti le regole formali rispetto a quelli sostanziali che incarnano questi valori”. Nel caso della Juve, “il giudizio è concluso in 60 giorni e la pubblicazione della decisione in 10 giorni”, ha ricordato Torsello. Contro le parole del giudice federale si sono scagliati, sui social, molti tifosi juventini: “Ormai è chiaro, siamo di fronte a un’associazione a delinquere finalizzata alla truffa sportiva”, è un altro velenoso commento del popolo bianconero. Su Twitter, invece, i tifosi della Juventus hanno lanciato l’hastag #TorselloOut.