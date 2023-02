Inter-Porto, Marotta: “Test importante contro squadra temibile. Rinnovi? Parola d’ordine razionalizzare”

“Il 2010 è stato un anno straordinario, ripetersi non è facile. Abbiamo l’obbligo di tentare di arrivare più un alto possibile. Sarà un test importante contro una squadra temibile“. Così Giuseppe Marotta, ai microfoni di Prime Video, presenta Inter-Porto, andata degli ottavi di Champions League. Il passaggio del turno vorrebbe dire anche boccata d’ossigeno ai conti nerazzurri, ma l’amministratore delegato sottolinea: “Il romanticismo prevale in queste serate. Il pensiero non va certo all’aspetto finanziario, ma semmai ai nostri ragazzi e ai tifosi che sono sempre con noi: la speranza è che sia una bella serata, la prima parte del superamento del turno”. Infine, sul delicato tema dei rinnovi, con otto giocatori in scadenza a fine stagione: “Tutti i ragazzi meriterebbero il rinnovo. Purtroppo il cuore in questo caso non centra, bisogna razionalizzare e vedere quali linee guida adottare, ma lo faremo con molta calma nei prossimi mesi”.