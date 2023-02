Inter-Porto stasera in tv: canale, orario e streaming andata ottavi Champions League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Inter e Porto, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Si inizia a fare veramente sul serio per i nerazzurri, che dopo l’eliminazione della passata stagione subita per mano del Liverpool quest’anno voglio invece cercare di fare uno step in avanti e raggiungere i quarti di finale della massima competizione calcistica europea. La squadra di Inzaghi è favorita, ma il match resta ugualmente complesso, contro una compagine che non perde da tempo immemore e che negli ultimi anni si è dimostrata essere una bestia nera per le italiane. La sfida è in programma oggi, mercoledì 22 febbraio alle ore 21:00 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. Diretta alle ore 21:00 su Amazon Prime Video.