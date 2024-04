Giovanni Galeone: “Allegri via dalla Juventus? Con Champions e Coppa Italia sarebbe un’ingiustizia”

“L’altro giorno ho sentito Max sereno. E lo sarei anche io al suo posto: sta raggiungendo gli obiettivi che gli ha dato il club e ha il contratto per il 2024-25. Sta rispettando gli obiettivi e ha un contratto fino al 2025. Non lo sento stufo della Juve. Se lo dovessero lasciare a casa, io ci rimarrei male e penso pure lui. E sarebbe un’ingiustizia se vince la Coppa e si qualifica in Champions”. Lo ha detto Giovanni Galeone, ex allenatore e grande amico di Massimiliano Allegri, in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul futuro del tecnico della Juventus. “Non so come andrà, ma stavolta non lo immagino fermo un anno – aggiunge -. Quando sei un allenatore con il palmares di Max, trovare squadra non è un problema. In Arabia continuano a corteggiarlo, ma non ci vuole andare e fa bene. Magari De Laurentiis lo richiamerà, come è già successo in passato. Il mio consiglio? Juve o Inghilterra”. Parlando nello specifico di Juventus e dei colpi sul mercato necessari per avvicinarsi all’Inter, Galeone offre i suoi consigli: “Penso a un difensore come Pavlovic. Un regista al posto di Locatelli, che ha caratteristiche diverse: io prenderei Modric a zero, anche a 38-39 anni farebbe la differenza. Koopmeiners porterebbe gol. E davanti vedrei bene Zirkzee o Scamacca, che però l’Atalanta non vende”.