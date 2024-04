Arrampicata sportiva, Coppa Italia Lead 2024: Reusa e Scolaris brillano nella prima tappa

Sono Matteo Reusa e Ilaria Maria Scolaris a vincere la prima tappa di Coppa Italia Lead, andata in scena nella cornice della palestra Level 24 di Casalecchio di Reno. “Sono super soddisfatto della gara, le vie mi sono piaciute”, le parole di Reusa, che ha conquistato l’oro con 33+ davanti a Riccardo Vicentini (30+) e Giovanni Placci. “Sinceramente non mi aspettavo di arrivare primo, non mi ero tanto preparato per la Lead, ma è andata bene. Il mio obiettivo per quest’anno è partecipare a qualche gara senior”, ha aggiunto il vincitore.

Al femminile nella finale si registra un testa a testa fra Ilaria Maria Scolaris e Savina Nicelli: entrambe raggiungono il top come in semifinale. La doppia parità riporta alla valutazione del punteggio della qualifica e regala la vittoria a Scolaris, mentre il bronzo va a Federica Mabboni. “Sono arrivata con grandi aspettative – le parole di Scolaris – Ho fatto un buon allenamento durante l’inverno. Sapevo di essere in forma, sono contenta di essere riuscita a mettere tutto in pratica, con la testa soprattutto, che mi ha seguito sulle ultime tre vie. La prima non è iniziata così bene, e quindi ho avuto un attimo un colpo di stress, ma poi le tre successive sono riuscita a scalare come so fare e sono molto contenta. Per quest’anno i miei obiettivi sarebbero le tappe di Coppa del Mondo e mi piacerebbe tornare sul podio in Coppa Europa”.

Nella seconda tappa di Coppa Italia Speed sono Ludovico Fossali e Beatrice Colli ad imporsi. Il classe 1997 di Trento parte da una qualifica in 5”25 e ai quarti supera Balestrazzi, per poi avere la meglio su Ponzinibio. Fossali infine nella finale contro Zodda va a prendersi l’oro col tempo di 5”44. Nella finale per il terzo posto Francesco Ponzinibio (con un ottimo 5”46) ha la meglio su Samuele Graziani che cade. Sul fronte femminile Colli ai quarti supera Arianna Mortarino, poi in semifinale si impone su Alice Marcelli. Infine conquista il gradino più alto del podio col tempo di 7”12, superando in finale Sara Strocchi. Nella finale per il terzo posto Alice Marcelli viene superata da Giulia Randi, che aggiunge così un bronzo all’oro della prima tappa. Il prossimo appuntamento con la terza tappa di Coppa Italia Speed e la seconda tappa di Coppa Italia Lead sarà l’11 e 12 maggio alla palestra Urban Wall di Pero (MI).