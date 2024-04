Dumfries e lo stendardo contro Theo Hernandez, la Procura FIGC aprirà un’inchiesta

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Procura FIGC aprirà un’inchiesta sull’episodio che ha coinvolto Denzel Dumfries durante la festa per lo Scudetto dell’Inter. L’esterno nerazzurro ha mostrato uno stendardo a due aste – ricevuto da un tifoso – raffigurante Theo Hernandez a guinzaglio e secondo il quotidiano già nella giornata di ieri la Procura federale ha iniziato ad acquisire video di quanto successo. Non sarà il primo fascicolo aperto per episodi simili. A Milano nel 2022 alcuni giocatori del Milan furono puniti con una multa per uno striscione volgare rivolto ai rivali interisti. Nello stesso anno toccò a Nicolò Zaniolo essere multato per dei cori offensivi verso la Lazio durante la festa al Circo Massimo per la vittoria della Conference della Roma.