Ciclismo, Peter Sagan annuncia il ritiro a fine anno: “Ma a Parigi 2024 in mountain bike”

“Il momento è arrivato. Ho deciso di chiudere a fine stagione la mia carriera nel World Tour e mi piacerebbe prepararmi per partecipare ai Giochi Olimpici in mountain-bike”. Lo ha rivelato a sorpresa, nel giorno del suo compleanno e nella giornata di riposo della Vuelta a San Juan in cui sta gareggiando, Peter Sagan, formidabile corridore che nel ciclismo su strada ha vinto, fin dal suo passaggio a professionista nel 2011, 121 tappe o corse, tra cui un Giro delle Fiandre, una Parigi-Roubaix e tre Mondiali in successione dal 2015 e il 2017, oltre a sette maglie verdi della classifica a punti al Tour de France.

Ma la carriera su due ruote non si chiude qui, perché il fuoriclasse slovacco vuole arrivare a Parigi 2024 gareggiando in mountain bike: “Ho iniziato in mountain-bike e ho sempre detto che mi piacerebbe finire la mia carriera allo stesso modo perché è qualcosa che mi dà gioia. E’ importante per me anche trascorrere del tempo con mio figlio Marlon e vedere la vita da diverse angolature, non solo da corridore. Non ho mai sognato di fare il ciclista professionista fino a 40 o 50 anni e se riuscissi a chiudere la mia carriera ai Giochi di Parigi sarebbe bello. Non lo faccio perché voglio una medaglia o altro, è una questione di quello che voglio fare io, per me stesso”.