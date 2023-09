Wta Osaka 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 15 settembre

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del WTA 250 di Osaka 2023 per la giornata di venerdì 15 settembre. Al via i quarti di finale in Giappone, dove sono rimaste in corsa tre teste di serie. Due di queste si affronteranno (Wang e Putintseva), mentre l’altra (Zhu) se la vedrà contro Mandlik. Da seguire molto attentamente anche gli altri due incontri: Hontama-Hartono e Krueger-Kalinskaya. Di seguito, ecco il programma di venerdì 15 settembre.

CENTER

Dalle 03.30 – Krueger vs Kalinskaya

A seguire – (3) Wang vs (6) Putintseva

A seguire – Hartono vs Krueger

A seguire – (1) Zhu vs Mandlik