“Partita combattuta su un campo difficile. Nel secondo tempo siamo stati bravi a cercare qualche cross, ci è mancato il guizzo. Forse non siamo stati puliti nella conquista della palla, dobbiamo migliorare su questo, ma a livello tattico abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo trovato stabilità difensiva, ora il mio compito è trovare l’alchimia tra le punte. Quando ci sono buone prestazioni si va avanti con le proprie idee“. Lo ha dichiarato Paolo Vanoli in conferenza stampa dopo il pareggio per 0-0 tra Genoa e Torino. “Da tre settimane vedo una squadra che si avvicina alla mia fame. Non si vince ai punti, ma questo deve farci credere che siamo sulla strada giusta – ha aggiunto il tecnico granata –. Sono convinto che ci siano ancora margini di miglioramento. Ho visto una squadra che vuole uscire da questo tunnel”.