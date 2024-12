Dopo appena quattro partite alla guida del Sudtirol, Marco Zaffaroni è stato sollevato dall’incarico di allenatore. Subentrato al posto dell’esonerato Valente, ha collezionato quattro sconfitte e non è riuscito ad invertire il trend. Con la squadra che occupa l’ultima posizione a quota 13 punti, la società ha deciso di cambiare ancora. Fatale la sconfitta per 2-1 contro la Juve Stabia per Zaffaroni, che saluta Bolzano insieme al suo vice Alessandro Gazzi e al collaboratore tecnico Nicolò Cherubin.

“Il Sudtirol ringrazia il mister, il suo vice e il collaboratore tecnico per l’impegno e la dedizione profusi, augurando loro le migliori fortune professionali. Riguardo al nuovo responsabile tecnico della prima squadra sono in corso valutazioni, al cui termine sarà ufficializzata la nomina“, si legge nella nota.